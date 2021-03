La giustizia al tempo del Covid, misure di sicurezza prorogate al tribunale di Isernia

Le disposizioni della Conferenza permanente previste fino al prossimo 10 aprile

ISERNIA. Mettere in atto azioni efficaci in grado di scongiurare la diffusione del Covid all'interno del Palazzo di Giustizia di Isernia. Con questo obiettivo sono state prorogate fino al prossimo 10 aprile le misure di sicurezza messe previste dal protocollo e contenute nel verbale della Conferenza permanente composta dal presidente del Tribunale Vincenzo Di Giacomo, dal presidente vicario Michele Caroppoli, dal procuratore Carlo Fucci e dal presidente dell’Ordine degli Avvocati Maurizio Carugno.

“La opportunità di mantenere le misure organizzative in atto – si legge nel documento - si impone anche in considerazione delle recenti notizie che vorrebbero prorogata al 31 luglio 2021 la legislazione di emergenza per il settore giustizia, donde la necessità di ricalibrare a breve le predette misure sulle nuove disposposizioni normative”.

La Conferenza permanente ha quindi ritenuto necessario proprogare tali misure fino a sabato 10 aprile “atteso che per la giornata del 6 aprile risulta già convocata la riunione tra le varie componenti (magistrati del Tribunale, magistrati della Procura, organismi rappresentativi Avvocatura) al fine di una più ampia e condivisa valutazione delle misure da adottare”.

Pertanto, fino al 10 aprile “trovano applicazione le disposizioni contenute nel verbale del 15 marzo, con un'unica integrazione, da valere sia per i giudizi civili che penali, che il differimento delle udienze per le quali non sia possibile la trattazione in presenza avverrà in data successiva al 30 aprile 2021”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!