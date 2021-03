Covid, in Molise dolore senza fine: muore una 41enne

La donna di San Martino in Pensilis è deceduta a Roma

SAN MARTINO IN PENSILIS. Emergenza Covid: un dolore senza fine in Molise. Nelle ultime ore ha perso la sua battaglia contro il virus anche una 41enne di San Martino in Pensilis.

Stando a quanto si è appreso la donna era ricoverata in un ospedale romano per via di altre patologie e li avrebbe contratto il Covid.

