Agnone, furbetti del vaccino: parte l’esposto in Procura

Nel mirino la campagna vaccinale in corso nel centro altomolisano. Secondo i firmatari della ‘denuncia’ alcune dosi, avanzate a fine giornata, sarebbero state inoculate a dipendenti comunali non aventi diritto. Intanto il sindaco Saia annuncia: proseguiremo con le attività anche nei giorni di Pasqua

AGNONE. La campagna vaccinale in corso ad Agnone finisce sotto la lente della magistratura. È stato, infatti, presentato alla procura di Isernia un esposto che invoca opportuni accertamenti sull’attività posta in essere nel centro altomolisano, valutando eventuali profili di illeceità.

I firmatari della denuncia, nello specifico - come riferito dall'Eco dell'Alto Molise - chiedono di verificare se le dosi di vaccino avanzate a fine giornata, si parla di circa 12 unità, siano state somministrate a dipendenti comunali e ad alcuni volontari della Protezione civile, dal momento che le operazioni non si effettuano presso l’ospedale Caracciolo bensì presso il Palazzo di Città e che il punto di vaccinazione, gestito da Asrem, è coordinato dal medico in pensione Di Nucci, il quale riveste altresì il ruolo di vicesindaco del paese.

L’esposto nascerebbe proprio da alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi agli organi di stampa da alcuni amministratori locali e avanza le ipotesi di reato di abuso d’ufficio e peculato.

I fatti contestati risalgono a un periodo precedente alle parole del commissario per l’emergenza Figliuolo, secondo cui non va sprecata alcuna dose di vaccino e, dunque, si può procedere a vaccinare chiunque in caso di mancata inoculazione agli aventi diritto. Tuttavia, al di là delle indicazioni, una vera normativa in materia non esiste.

Sarà, dunque, la magistratura a valutare o meno la fondatezza delle accuse e decidere il da farsi. Nel frattempo, il sindaco Daniele Saia precisa al momento di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale circa l’esposto e commenta con amarezza: “Siamo rimasti perplessi e addolorati per l’accaduto. In questa situazione pandemica stiamo facendo il massimo per il nostro territorio e queste notizie non fanno bene alla comunità. In ogni caso andiamo avanti e continueremo con le vaccinazioni anche domani, sabato santo, e domenica di Pasqua”.

