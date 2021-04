Pasqua di sangue sulle strade: gravissimo incidente sulla Casilina, morti 3 ragazzi

In territorio di San Vittore del Lazio, al confine col Molise

SAN VITTORE DEL LAZIO. Sangue sulla Casilina intorno alle 21 di stasera, quando per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, a pochi chilometri dal confine col Molise.

Nel gravissimo incidente, secondo quanto riferito dal sito web 'Frosinone Today', ci sono quattro vittime: si tratta di un ragazzo di soli 18 anni, alla guida di un'Alfa Mito rossa, e di altri tre giovani. La seconda auto coinvolta è una Fiat 16 di colore scuro. L'impatto in direzione San Pietro Infine, all'altezza della rotonda che conduce al centro di San Vittore e verso la provincia di Caserta. Sul posto i vigili del Fuoco, numerosi mezzi dell'Ares 118 e i carabinieri della Compagnia di Cassino. Tre delle persone coinvolte sono morte sul colpo o di lì a poco: una quarta, inizialmente ferita in condizioni gravissime, è morta dopo essere stata trasportata in elicottero a Roma.

seguono aggiornamenti

