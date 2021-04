Isernia, boom di richieste di identità digitali spid negli uffici postali

Il direttore provinciale Serino: “Ottomila attivazioni soltanto negli ultimi sei mesi”



ISERNIA. A fine marzo sono 17mila le Identità Digitali Poste ID rilasciate da Poste Italiane nella provincia di Isernia.

“Un risultato importante – sottolinea il direttore provinciale Eraclio Serino – che conferma il ruolo primario dell’Azienda nel processo di digitalizzazione sul territorio. In particolare, soltanto negli ultimi sei mesi abbiamo registrato 8mila richieste: un vero e proprio boom, accelerato probabilmente anche dalla possibilità di accedere al Piano Italia Cashback”.



L’Identità Digitale di Poste Italiane consente infatti di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti, garantendo la spinta digitale necessaria alla ripartenza del Paese.



“Nell’ottica di limitare attese e assembramenti e per agevolare l’operatività del servizio – prosegue il direttore provinciale di Isernia, Eraclio Serino – abbiamo introdotto il sistema di prenotazione per il rilascio dell’Identità Digitale SPID per tutti i 70 uffici postali della provincia di Isernia, anche i più piccoli e periferici. L’appuntamento può essere fissato tramite una delle app di Poste Italiane (Ufficio Postale, BancoPosta o Postepay), sul sito poste.it oppure tramite Whatsapp al numero 371-5003715”.



I titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postepay abilitati all’operatività online possono ottenere l’identità digitale dal sito posteid.poste.it. In alternativa, è possibile registrarsi tramite l’app PosteID, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, e identificarsi con un documento elettronico o tramite un bonifico di 1€ disposto da un conto a sé intestato (importo che sarà restituito in automatico, al netto delle eventuali commissioni bancarie applicate dalla banca del richiedente). È possibile inoltre richiedere l’Identità Digitale anche registrandosi su posteid.poste.it ed effettuare il riconoscimento di persona direttamente in un ufficio postale.

