Coronavirus, in basso Molise scende il numero di contagi ma non quello dei morti: un'altra paziente spirata al Cardarelli

Continua a calare il numero di persone positive al Covid sulla costa ma purtroppo non si arrestano i decessi di pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero del capoluogo di regione

CAMPOMARINO. A poche ore di distanza dal decesso della 73enne di Ururi, il basso Molise registra un’altra vittima del Covid, originaria di Campomarino, uno dei centri più colpiti dall’ondata di morti avvenute sulla costa e nell’entroterra frentano tra la seconda e la terza ondata della pandemia.

Si tratta di una donna di 87enne che era ricoverata da settimane in malattie infettive al Cardarelli. Dalle informazioni trapelate nelle ultime ore sembrerebbe che la donna sia morta in seguito ad un improvviso peggioramento del quadro clinico, proprio quando tutto sembrava volgere al meglio e stava per essere dimessa dal reparto in cui era assistita.

Prosegue dunque la terribile conta delle vittime del virus in basso Molise, mentre i contagi continuano a scendere. A Termoli, che a febbraio aveva quasi 300 casi positivi attivi, ne restano al momento 49. A Campomarino sono 17, ancora in calo rispetto all’ultima settimana; a Santa Croce di Magliano i casi di contagio sono scesi a 14; a San Martino in Pensilis se ne contano 7, a Guglionesi 5 mentre a Larino sono appena 4 le persone ancora positive e in isolamento domiciliare. Questo il quadro dei centri più grandi e più colpiti tra gennaio e marzo.

Più complicata appare al momento solo la situazione di Casacalenda, centro di poco meno di 2mila abitanti, dove le persone contagiate dal Covid sono 11.

