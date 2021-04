Isernia, tentata rapina in pieno centro: giovane accoltellato

Dell'accaduto sono stati informati i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. La vittima ha riferito che ad aggredirlo è stato un uomo di colore

ISERNIA. Accoltellato ad una gamba da uno sconosciuto che voleva rapinarlo. Momenti di grande paura per un giovane isernino aggredito la notte scorsa.

La vittima ha raccontato l'episodio che lo ha visto suo malgrado protagonista ai microfoni di Teleregione Molise, ancora visibilmente scosso per quanto accaduto.

“Intorno alle 4 di questa mattina – ha detto – sono uscito di casa per andare al lavoro. Stavo raggiungendo la mia auto quando un ragazzo di colore è arrivato alle mie spalle, facendomi voltare. Poi mi ha puntato contro il coltello e mi ha chiesto dei soldi, insistendo parecchio. Gli ho risposto che non avevo denaro con me. Di fronte al mio rifiuto si è arrabbiato parecchio e mi ha picchiato e accoltellato alla gamba”.

Il ragazzo è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. Per lui la prognosi è di sette giorni. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini del caso per tentare di dare un volto e un nome all'aggressore.

