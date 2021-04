Coronavirus, di nuovo pieni i posti letto in terapia intensiva al Cardarelli. In allerta Gemelli e Neuromed

Occupati tutti e 12 i posti letto disponibili per i malati gravi nel presidio sanitario regionale. Allertati i due ospedali privati convenzionati, a partire dal vicino Gemelli Molise

CAMPOBASSO. Purtroppo ciò che si temeva è avvenuto: al Cardarelli di Campobasso i posti letto di terapia intensiva Covid sono di nuovo pieni.

Nelle ultime 24 ore sono stati trasferiti altri due pazienti gravi, rispettivamente di Bojano e Ferrazzano, nel reparto salva-vita dell’ospedale regionale, saturando le disponibilità residue di posti letto. Se nelle prossime ore la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, i pazienti gravi dovranno necessariamente essere trasportati nel vicino ospedale Gemelli Molise e al Neuromed di Pozzilli.

E nel frattempo oggi un nuovo decesso Covid è avvenuto sempre al Cardarelli ma nel reparto infettivi, dove è spirato un 77enne originario di Termoli. Continua dunque la conta dei morti in basso Molise, ma la situazione contagi è da settimane tornata sotto controllo in gran parte delle realtà che tra gennaio e marzo avevano fatto registrare un elevato tasso di casi positivi, di ricoveri e purtroppo anche di decessi avvenuti al San Timoteo di Termoli, dove ad oggi restano solamente due i pazienti Covid assistiti in medicina d’urgenza.

L’emergenza sanitaria si è ora spostata nel medio Molise e nell’area matesina dove preoccupa in particolare la continua escalation di contagi che si sta verificando a Bojano, dove a questo punto non è esclusa l’adozione di misure restrittive che potrebbero riguardare prima di tutte le scuole, da poco riaperte alla didattica in presenza.

