Coronavirus, la rinascita dopo il dolore: Santa Croce di Magliano pronta a riaprire le scuole

La chiusura dei plessi nel centro del basso Molise più colpito dalla terza ondata della pandemia, era stata prorogata dal 7 al 17 aprile ma il calo dei contagi registrato in queste settimane fa ben sperare sul ritorno in aula in sicurezza e il sindaco conferma per il fine settimana lo screening di massa a studenti e personale docente

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dopo il graduale miglioramento della situazione epidemiologica in paese, la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado a Santa Croce di Magliano è sempre più vicina. Per le diverse centinaia di studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, il Comune è al lavoro per garantire il ritorno tra i banchi in serenità e sicurezza e per questo nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 aprile, verrà effettuato lo screening di massa con somministrazione di tamponi rapidi antigenici a studenti e personale docente e non. “Lo screening – ha spiegato il sindaco Alberto Florio – verrà effettuato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17 di sabato e domenica, presso la scuola primaria di via Caduti di Nassiriya.

“Auspichiamo – ha concluso il primo cittadino - che il trend epidemiologico del nostro Comune , in deciso miglioramento, possa riflettersi anche nel quadro scolastico”.