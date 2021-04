Isernia, auto a tutta velocità sulla strada di collegamento con Pesche: la denuncia

Protestano i residenti che chiedono maggiori controlli e più senso civico. L'area, tra l'altro attraversata dalla pista ciclabile, è frequentata quotidianamente da numerosi bambini e sportivi

ISERNIA. Più controlli, ma soprattutto maggiore senso civico. Li chiedono i residenti per una situazione ormai divenuta insostenibile. Sotto la lente c'è via Corpo Italiano di Liberazione, la strada che collega Isernia alla sede di Pesche dell'Università del Molise.

Le tante famiglie che vivono in quella zona segnalano infatti la presenza, un po' troppo frequente, di auto che sfrecciano a tutta velocità lungo quel tratto viario. L'area, come noto, è attraversata dalla pista ciclabile e, anche per questo, si tratta di una zona molto frequentata dagli sportivi, ma anche da tanti bambini e da numerosi cittadini che scelgono di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta, considerando anche le misure restrittive in atto per via dell'emergenza Covid.

“In più occasioni – hanno ricordato i residenti – si sono registrati incidenti stradali legati all'alta velocità. L'atteggiamento di molti putroppo mette costantemente in pericolo le persone che vivono in questa area e la nostra preoccupazione più grande è per i bambini. Per questo lanciamo un appello alle istituzioni affinché si trovino soluzioni adeguate ed efficaci. Naturalmente, come prima cosa, invitiamo ancora una volta gli automobilisti ad avere maggiore buon senso quando transitano lungo questo tratto di strada”.

Le famiglie chiedono dunque risposte e si sono dette pronte a farsi anche promotrici di una raccolta di firme per far sentire, in maniera più incisiva, la loro voce”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!