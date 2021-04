Coronavirus, aumentano contagi e ricoveri: in Molise ritorno alla zona gialla a forte rischio

Campobasso sorvegliata speciale mentre a Bojano la situazione è ormai fuori controllo. Con la nuova impennata di ricoveri ospedalieri il Molise si sta giocando la possibilità di allentare le misure restrittive dalla prossima settimana

CAMPOBASSO-BOJANO. Continua a salire il numero di persone positive in Molise. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 59 casi positivi a fronte di 705 tamponi. Per fortuna oggi non si registrano decessi ma a preoccupare è la continua crescita di ricoveri: 4 in un giorno a fronte un solo paziente dimesso.

Elemento che attesta che la curva pandemica è in fase di rialzo e che l’emergenza si è spostata ormai prevalentemente nell’area interna del medio Molise e nella zona matesina. Città sorvegliata speciale resta Campobasso, che oggi fa segnare 24 casi positivi al Covid. A preoccupare i cittadini del capoluogo regione è soprattutto la situazione dell’ospedale Cardarelli, dove il reparto di terapia intensiva destinato ai malati Covid gravi è giunto al limite della capienza con 12 posti letto disponibili saturi da due giorni, mentre in malattie infettive sono assistiti altri 45 pazienti, per un totale di 57 posti letto occupati. Numeri che preoccupano non poco il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che nel frattempo ha deciso di riaprire le scuole ma se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, a quel punto il primo cittadino potrebbe già dai prossimi giorni tornare a chiuderle nuovamente alla didattica in presenza.

E se a Campobasso l’allerta è alta, a Bojano la situazione epidemiologica si è già fatta esplosiva. Oggi sono stati accertati altri 8 contagi, ieri se ne contavano 10, e un altro paziente originario del centro matesino è stato ricoverato in malattie infettive. Sintomo che con questo virus non si può scherzare, come ha fatto intendere chiaramente il sindaco in un duro messaggio rivolto ieri ai cittadini. Il Molise non è ancora uscito dalla terza ondata della pandemia, mentre il governatore Toma aveva fatto intendere nei giorni scorsi che la regione aveva già i numeri per tornare in zona gialla. I dati degli ultimi giorni stanno invece dimostrando il contrario.

