Coronavirus, mascherine protettive non a norma: sequestri anche in Molise

Ritirate dal Cardarelli rimanenze per circa 40-50 scatole da 2mila mascherine ognuna

CAMPOBASSO. Operazioni di sequestro di mascherine non a norma sono in corso in tutta Italia e non risparmiano neppure il Molise. I dispostivi di protezione individuale, distribuiti nei mesi scorsi anche nelle strutture sanitarie di pronto intervento, ospedaliere e farmaceutiche, si sono rivelati inefficaci nel filtraggio, con risultati sino a 10 volte inferiori rispetto ai livelli standard previsti dalle normative vigenti.

A seguito del primo provvedimento di sequestro, disposto il 22 marzo scorso dalla Procura della Repubblica di Gorizia, è giunta la comunicazione anche a tutti gli enti regionali della necessità di provvedere al blocco delle mascherine in questione che erano già state distribuite, anche sul territorio molisano, tra cui per l’appunto l’azienda sanitaria.

La Protezione civile regionale, come riportato dal quotidiano “Primo Piano Molise”, ha richiamato dalla farmacia dell’ospedale Cardarelli le rimanenze dei lotti sequestrati. Circa 40-50 scatole da 2mila mascherine ognuna.

Il provvedimento di sequestro è partito a fine marzo scorso dalla Guardia di Finanza per mascherine con falso marchio CE nell’ambito di un’indagine avviata dalla Procura di Gorizia, per l’ipotesi di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci nei confronti di ignoti.

In totale, in Italia, si parla di quasi 60 milioni di pezzi da sequestrare tra FFP2 e FFP3.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!