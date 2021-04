Giustizia per le vittime della pandemia, la protesta del Movimento ‘Cacciamoli’ approda al tribunale

Sit-in a Campobasso il prossimo 20 aprile nello spazio antistante la procura. L’annuncio del portavoce Emilio Izzo

CAMPOBASSO. Il Movimento spontaneo ‘Cacciamoli’, sorto per protestare contro la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid in Molise, scende nuovamente in campo per chiedere giustizia per tutte le vittime della pandemia.

E organizza un sit-in dinanzi alla procura di Campobasso per il prossimo 20 aprile, alle ore 17:30.

Ad annunciare l’iniziativa, con una nota, il portavoce Emilio Izzo, che chiama a raccolta i cittadini: “Porteremo la nostra forza d'urto in piazza, davanti al tribunale, per chiedere a voce alta verità e giustizia per le vittime da Covid, per i parenti e per tutti i molisani afflitti da tanta irresponsabilità.

Riteniamo che sia un dovere morale e civile esserci spontaneamente. Non estenderemo inviti di sorta – aggiunge - perché esserci attiene alla sensibilità dei singoli, chi aspetta la chiamata o le riverenze, non ha capito la gravità del momento e, ancora peggio, avrebbe in animo l’intenzione di sfruttare certe iniziative a scopo personale o elettorale, aspetto che aborriamo nonostante crediamo anche nell’impegno amministrativo, ma quest’ultimo non può e non deve essere anteposto alle lotte di civiltà”.

Il messaggio è lanciato. Tale iniziativa anticipa di un mese l'altra protesta già calendarizzata davanti al palazzo della Giunta regionale.

