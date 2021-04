Impennata di contagi e ricoveri a Bojano: Palazzo Colagrosso adibito a Centro vaccini

Il Comune corre ai ripari e annuncia già da domani l'attivazione del centro di somministrazione per mettere al riparo anziani e soggetti fragili da conseguenze più gravi e si attiva inoltre per garantire assistenza domiciliare a coloro che sono in quarantena. Prevista la consegna a domicilio di spesa e medicinali

BOJANO. Continua ad essere preoccupante la situazione a Bojano a seguito dell'impennata dei contagi che si sta registrando negli ultimi giorni.

L'amministrazione comunale ha annunciato che da domani 17 aprile Palazzo Colagrosso in Piazza Roma diventerà centro vaccinale temporaneo per le somministrazioni del siero anti-Covid dedicate ai cittadini che si sono prenotati sulla piattaforma regionale Asrem.

"Un apposito ambiente - spiegano dal Comune - è stato allestito predisponendo un’area adibita all’accoglienza, una dedicata alla registrazione dei soggetti che dovranno ricevere il vaccino ed infine un’altra area sarà dedicata all’osservazione post vaccinazione".

L'amministrazione comunale è al lavoro inoltre per mettere in campo gli strumenti necessari per garantire assistenza adeguata alle persone sole e in difficoltà. Proprio alla luce dell'incremento di casi, è stato riattivato il servizio Re.Cor.d., la rete di emergenza coronavirus a domicilio.

In questo modo sarà possibile fornire la dovuta assistenza alle persone anziane, fragili e ai cittadini che in questo momento sono in quarantena. A garantire il servizio saranno i volontari che provvederanno a consegnare a domicilio la spesa e i medicinali.

“Si raccomanda – si legge nell'avviso – di fare ricorso al servizio di consegna a domicilio, solo in caso di effettiva necessità, permettendo di poter assolvere nel migliore di modi a quelle criticità che sono la reale ragione delle prestazione stessa”.

