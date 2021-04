Coronavirus, terapie monoclonali a rilento in Molise: solo 6 somministrazioni in un mese

La nostra regione è penultima nell’andamento della campagna di somminsitrazione di farmaci che, se assunti precocemente, sono in grado di ridurre in modo significativo ricoveri e complicanze

CAMPOBASSO. Cresce, ma ancora lentamente, il numero di pazienti Covid trattati con gli anticorpi monoclonali. Ovvero quei farmaci che, se assunti precocemente, sono in grado di abbattere in modo significativo ricoveri e complicanze dovute all’infezione. Trattamenti che possono venire somministrati endovena in centri specialistici a pazienti selezionati da Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e medici di medicina generale

Secondo il report Aifa pubblicato il 16 aprile e rilanciato da Sky tg 24, sono 2.140 finora i pazienti inseriti nei registri di monitoraggio in Italia per un totale di 150 strutture prescriventi in 20 regioni

A seguito della determina Aifa, a partire dal 10 marzo 2021, in Italia è infatti possibile utilizzare gli anticorpi monoclonali in pazienti Covid non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza e presenza di almeno un fattore di rischio, come obesità, diabete, malattie cardiovascolari. I centri utilizzatori individuati dalle regioni devono compilare la scheda per la raccolta dati sull'arruolamento dei pazienti e sul loro follow-up.

Nella settimana che va dal 9 al 15 aprile sono state 736 le prescrizioni, con una media di circa 105 al giorno, pari a un aumento del 13,5% rispetto alla settimana precedente, quando erano state 647.

La regione che ne ha somministrati di più finora è il Veneto (386) seguito da Lazio (293), Toscana (237). Più indietro Lombardia (161) e Campania (130). Seguono Puglia (125) e Piemonte (119).

Scendono sotto i 100 pazienti Sicilia (89), Marche (88), Liguria (82), Valle d'Aosta (68), Friuli Venezia Giulia (57), Umbria (43), Emilia Romagna (38) e Abruzzo (37).

In coda Basilicata (18), Sardegna (14), Provincia autonoma di Trento (10), Molise (6) a fronte di 50 dosi ricevute finora, e Calabria (5). Nessuna prescrizione è stata invece fatta nella Provincia autonoma di Bolzano.

