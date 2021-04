Costretti a svegliarsi all'alba per prenotare una visita medica: sanità da Terzo Mondo in basso Molise

Il silenzio delle istituzioni su quanto sta accadendo al Centro Unificato Prenotazioni del Vietri, è rotto dalla denuncia dell’associazione Vivi Larino che annuncia: “La direzione sanitaria non può non intervenire per prevenire i rischi derivanti dagli assembramenti che ogni giorno si veificano allo sportello”

LARINO. Dopo che nei giorni scorsi anche da questa testata è stata denunciata la condizione di caos che si sta registrando al Cup - Centro Unificato Prenotazioni del Vietri di Larino, sulla questione interviene con una nota l’associazione Vivi Larino che definisce questa come l’ennesima conseguenza di un sistema sanitario al collasso, che costringe i cittadini a doversi alzare all’alba pur di timbrare una impegnativa per una visita medica.

Infatti la fila al Cup di Larino inizia proprio dalle prime luci dell’alba per potersi accaparrare i primi numeri per l’accesso allo sportello. La dipendente impegnata dalla Asrem alla prestazione di tale servizio è una sola, per questo i biglietti numerati vengono centellinati e solo fino ad una certa ora.

Una situazione che si trascina da settimane e che per l’associazione Vivi Larino sta portando a rischi sulla salute dei cittadini, poiché – spiegano dall’associazione – “si creano innanzitutto degli assembramenti nel corridoio più prossimo allo sportello; il cittadino si trova costretto a dover passare una mattinata intera per timbrare una impegnativa, molti utenti dei paesi limitrofi non informati sulla modalità di offerta del servizio, arrivano quando i numeri utilizzabili in giornata sono terminati non e non possono fare altro che tornare a casa e programmare un risveglio all’alba per il giorno dopo. Da ultimo – denuncia Vivi Larino – va sottolineato che l’unica dipendente attualmente impegnata al Cup è anche prossima alla pensione come è prossima alla pensione la anestesista della camera Iperbarica”.

L’interrogativo è identico: “Quale sarà la sorte di entrambi i servizi?” “Da tali presupposti – continua l’associazione frentana - possiamo sicuramente affermare che non si ha l’intenzione neanche di garantire il minimo servizio a tutela di quello che è un diritto costituzionale, il diritto alla salute!”