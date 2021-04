Discussione in carcere: detenuti nord africani soccorsi e portati al ‘Cardarelli’

In corso un’indagine, per accertare cosa è successo oggi nel carcere di Campobasso

CAMPOBASSO. Con tutta probabilità una discussione degenerata. E detenuti nord africani finiscono in ospedale, dai primi riscontri non in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto oggi nel carcere di Campobasso, dove è dovuta intervenire l’ambulanza del 118.

Ancora non è chiara la ragione per la quale è scoppiata la lite, che circa 10 agenti di Polizia penitenziaria sono stati chiamati a sedare. Non è chiaro neppure se si tratti di due episodi distinti. Sta di fatto che è stato necessario l’arrivo anche del pronto intervento sanitario. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine.

