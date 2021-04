Campobasso, diverse strade del centro senza energia elettrica da giorni

Le arterie interessate sono via Conte Verde, Conte Rosso, via Duca D’Aosta, via Duca degli Abruzzi, Piazza Andrea d’Isernia, via Principe di Piemonte

CAMPOBASSO. L’Amministrazione comunale del capoluogo ha reso noto che le interruzioni di energia elettrica che hanno interessato in questi giorni l’illuminazione pubblica in alcune strade della città (via Conte Verde, Conte Rosso, via Duca D’Aosta, via Duca degli Abruzzi, Piazza Andrea D’Isernia, via Principe di Piemonte) sono dovute ad un guasto all’impianto di Enel-distribuzione che alimenta la zona.

Enel distribuzione ha comunicato agli uffici tecnici comunali di aver programmato il ripristino dell’impianto nelle zone interessate nel pomeriggio odierno.