Coronavirus, la rinascita di Santa Croce di Magliano: solo 2 i casi positivi in atto

SANTA CROCE DI MAGLIANO. I mesi più bui di gennaio e febbraio quando la variante inglese del Covid ha investito in pieno Santa Croce di Magliano, sembrano, a giudicare dai numeri odierni che raccontano di soli 2 casi di contagi in atto, un lontano incubo. Purtroppo non è così per le tante famiglie che a causa del virus hanno perso un loro caro. Venti morti in tre mesi sono un enorme ferita che per quelle famiglie e per l’intera comunità non potrà mai essere rimarginata.

Ma la nebbia fitta e dolorosa della pandemia ora ha lasciato spazio alla rinascita: la laboriosa comunità di Santa Croce di Magliano ha ricominciato a vivere e lo ha fatto partendo dalle scuole che dopo mesi di chiusura, da lunedì scorso hanno finalmente riaperto alla didattica in presenza.

Ma l’impegno nel contrastare il Covid continua, così come dimostrano le indagini epidemiologiche organizzate settimnalmente dall’amministrazione comunale, con il contributo del personale medico-infermieristico e delle associazioni di volontariato.

In questo territorio interno del Molise, storicamente dimenticato dalle autorità politiche regionali, la pandemia è stata affrontata dal basso, all’insegna della solidarietà e del comune senso di responsabilità. Se qui il Covid sta per essere sconfitto, il merito sarà tutto dei cittadini.

