Furto d’auto in pieno centro: fermati due ladri in fuga

Forze dell’ordine in azione a Campobasso dal pomeriggio di oggi

CAMPOBASSO. Furti d’auto in pieno centro oggi a Campobasso e forze dell’ordine in azione per fermare i malviventi in fuga. Stando a quanto riportato da Molisetabloid uno dei ladri è stato bloccato in territorio di Riccia dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia a bordo di Una Fiat 500 X.

Nel pomeriggio, invece, Polizia e Carabinieri dopo un inseguimento per le vie della città, erano già riusciti a fermare un altro malvivente, pare un minorenne, autore del furto di un’auto trafugata nel quartiere Cep.

Stando a quanto si è appreso, i ladri sarebbero arrivati in Molise dalla Puglia.

