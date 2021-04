Coronavirus, muore 65enne al Cardarelli. Era ricoverato in rianimazione

Ennesimo decesso di un paziente della costa all’ospedale di Campobasso. Il bilancio totale dei morti dall'inizio dell'emergenza si avvicina sempre di più ai 500 molisani che hanno perso la battaglia contro il virus

TERMOLI-MONTEFALCONE NEL SANNIO. E’ deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli, per complicanze dovute al Covid, un 65enne originario di Montefalcone nel Sannio ma residente a Termoli.

E’ l’ennesima vittima del basso Molise in questa terza ondata della pandemia, mentre il numero totale dei molisani morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria si avvicina sempre di più alle 500 unità. E’ come se in un anno fosse sparita una comunità come Casalciprano o Monacilioni.

Un esempio che rende l’idea della dimensione del dramma consumatosi in poco più di anno in una regione già preda dello spopolamento.

