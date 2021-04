Schiacciato da un albero mentre fa legna: tragedia a Sessano del Molise

La vittima è un un elettricista di circa 60 anni

SESSANO DEL MOLISE. Tragedia nelle campagne di Sessano del Molise, dove un uomo di circa 60 anni, elettricista, è rimasto schiacciato da un albero mentre faceva legna. A dare l'allarme la famiglia che non lo aveva visto rincasare per pranzo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Nulla da fare per l'uomo: troppo gravi le ferite riportate.

