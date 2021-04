Scandalo Vaticano, il Riesame conferma l'arresto del broker Torzi

Il discusso uomo d’affari molisano, accusato di autoriciclaggio ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, al momento è latitante. I legali: mancanza di indizi

ROMA. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato ieri la misura cautelare del carcere per il broker Gianluigi Torzi, al quale la Procura di piazzale Clodio contesta i reati di autoriciclaggio ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Ma i legali di Torzi, gli avvocati Marco Franco e Ambra Giovene, che avevano chiesto, invece, l’annullamento della misura “per mancanza di indizi”, promettono di andare “fino in fondo a questa battaglia legale utilizzando ogni mezzo che l’ordinamento prevede, fino a quando non troveremo un giudice che riconoscerà l’infondatezza delle accuse”.

Come riferiscono le agenzie di stampa, Torzi - già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile di Sloane Avenue a Londra per la quale è sotto inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro - la scorsa settimana è stato dichiarato formalmente latitante dal giudice della Capitale.

In base alle indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è stato ricostruito come una parte dei 15 milioni, bonificata a due società inglesi dello stesso Torzi, sarebbe stata impiegata per l’acquisto di azioni di società quotate nella borsa italiana, per un importo di oltre 4,5 milioni di euro. Somma che ha consentito all’imprenditore molisano, dopo pochi mesi, di conseguire un guadagno di oltre 750mila euro, e di ripianare il debito di 670mila euro di altre due aziende.

“Noi ancora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione – dicono i legali difensori di Torzi – ma se è vero che hanno confermato l’ordinanza sappiamo, già prima di leggere le motivazioni, che è stato emesso un provvedimento ingiusto. Andremo fino in fondo a questa battaglia legale utilizzando ogni mezzo che l’ordinamento prevede, fino a quando non troveremo un giudice che riconoscerà l’infondatezza delle accuse”.

