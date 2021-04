Un macabro quiz

L'analisi di un tremendo delitto di cronaca nera a cura della dottoressa Capozza

di R. Francesca Capozza*

REGGIO EMILIA. Sembrava un sabato qualunque, quello appena passato. È il 24 aprile 2021 in un paesino in provincia di Reggio Emilia, San Martino in Rio, quando arriva una telefonata ai carabinieri che racconta l’inizio di una storia. Una storia nera. Vera. Marco chiede aiuto perché i suoi genitori sono morti. Sono in casa. Li ha trovati così. E chiede anche aiuto per un incendio che sta divampando dal garage. I soccorsi arrivano subito. La scena del crimine è raccapricciante: il padre, Paolo Eletti di 58 anni, è riverso sul divano con il cranio fracassato da numerose violente martellate; la madre Sabrina, 54enne, è accasciata in cucina con i polsi tagliati. Lui è morto. Lei ha perso troppo sangue, ma è ancora viva e lotta in ospedale, in coma farmacologico indotto. Risulta subito ai sanitari che la donna è stata narcotizzata. Una coppia conosciuta nella zona, con una vita molto ordinaria, Sabrina lavorava come parrucchiera, Paolo era da poco in pensione per una patologia che lo aveva reso ipovedente. E poi c’è il figlio: Marco Eletti, 33enne, che sembra essere sotto shock. I carabinieri lo ascoltano. Anche il P.M. Ma troppe incongruenze affiorano in una trama forse scontata. È un classico caso di omicidio- suicidio o si vuole far credere che sia questo? Il principio di incendio appare un ulteriore elemento dissonante. Un tentativo maldestro di distruggere qualche prova? Di depistare? E questo figlio chi è? Si viene a delineare rapidamente la sua figura: è un impiegato tecnico in un'azienda di ceramica nel Reggiano, ma anche, o soprattutto, un appassionato scrittore di narrativa gialla e fantascientifica. Marco Eletti ha pubblicato infatti romanzi thriller e di fantascienza, vincendo numerosi premi, in cui gli aspetti truculenti e macabri sono sapientemente immaginati e fatti vivere tra le pagine dei suoi libri. Vive a Reggio Emilia con la compagna. Viene ascoltato per tutta la notte, racconta la sua storia, ma secondo Procura e Carabinieri mente. Gli investigatori hanno ricostruito tutti i suoi spostamenti e confrontato la sua narrazione con quello che la scena del crimine racconta. Troppe contraddizioni, troppo fumo negli occhi, tanto da far emettere, nella mattinata del giorno seguente, un provvedimento di fermo, pur in assenza di una confessione.

Secondo gli investigatori, infatti, nel suo racconto ci sono troppe incongruenze. “È come se avesse tratteggiato la trama di uno dei suoi libri, ma ha sbagliato molte cose” è l’unica frase lasciata trapelare. Viene così portato in carcere in stato di fermo con l’accusa di omicidio e tentato omicidio anche se in assenza di confessione. La casa è sottosequestro, si attendono i risultati dell’autopsia e forte è la speranza per la salute della madre, l’unica testimone diretta che potrebbe quindi fornire la soluzione del macabro quiz. Marco propone la sua trama che appare agli investigatori una messinscena ben architettata: la simulazione di una lite domestica tra genitori degenerata in tragedia, la madre uccide il padre e poi tenta di togliersi la vita, lui va a casa dei genitori per un saluto, li trova così e dà l’allarme; invece la storia ricostruita dalle forze dell’ordine è ben diversa. Con un martello avrebbe colpito alla testa il padre, uccidendolo. Poi, con un coltello, si sarebbe scagliato contro la madre ferendola alle braccia e ai polsi ed avrebbe quindi cercato di bruciare lacci e guanti in un contenitore in garage, per eliminare tracce. Prima di colpire i due genitori il 33enne li avrebbe narcotizzati.

Gli investigatori continuano il loro lavoro, il movente sarebbe patrimoniale. Nonostante Marco fosse autonomo e vivesse da solo, c’erano stati recenti forti screzi per l’utilizzo dell’abitazione dei nonni paterni di Marco, rimasta vuota in ottobre dopo la morte della nonna per Covid. Avrebbe voluto venderla per entrare in possesso della somma ricavata. Ma voleva che anche i genitori vendessero la propria per andare a vivere in una più piccola ed entrare quindi in possesso anzitempo di parte dell’eredità.

Dietro quella ferocia fredda e determinata ci sarebbero quindi motivi economici che avrebbero portato a frequenti liti, l'ultima delle quali, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe scaturita nell'aggressione che ha provocato la morte dell'uomo e il grave ferimento della moglie. Secondo i carabinieri, Marco aveva studiato il delitto perfetto. L’accusato è in carcere. Respinge le accuse, ma nel momento in cui gli è stata contestata la responsabilità dell’orrore, non si è scomposto, non ha protestato la sua innocenza, ma mantenuto un perfetto controllo di sé.

Se la pista investigativa si rivelasse veritiera, Marco Eletti rientrerebbe nella classificazione criminologica dei parricidi “ereditieri” (soggetti non patologici, ma con una normalità disturbata -disturbi di personalità come border line, narcisistico, istrionico di grado più o meno grave-) che uccidono per raggiungere un agognato immediato guadagno economico tramite l’eliminazione fisica di chi ostacola il raggiungimento della percepita felicità. Si tratterebbe di un Family mass murderer “ereditiere”, omicida di tipo strumentale e finalistico che ha lo scopo di commettere una strage per ricavare soddisfazioni materiali concrete come impossessarsi anzitempo dell’eredità, usufruire di beni al momento proibitigli tramite la prematura morte dei parenti. Negli “ereditieri” si rileva la scarsità di alternative ai propri comportamenti, forse per preesistenti problematiche psichiche, limitazioni intellettive, come se l’omicidio fosse l’unica soluzione per raggiungere l’arricchimento, senza considerare altre opzioni convenzionali o anche criminali. L’azione delittuosa, come in questo caso, è ben studiata: premeditazione e pianificazione della strage, depistaggio delle indagini, l’autore non si costituisce perché solitamente ancora non elabora senso di colpa e gravità dell’azione reato. Alla cattura, si dichiara innocente, almeno all’inizio, per poi crollare e raccontare tutto con lucidità priva di emozioni.

Marco ora resta in carcere. Cruciale sarà il prosieguo delle indagini, unitamente ai risultati dell’esame autoptico ed alla possibilità di poter raccogliere la testimonianza diretta della madre che i sanitari sembrano fiduciosi di poter riportare alla salute, una salute almeno fisica.

*Criminologa, psicologa, psicoterapeuta

