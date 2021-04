Coronavirus, muore una donna di Bojano: aveva solo 54 anni. Città sommersa dal dolore

E’ deceduta nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli, dove era stata ricoverata in seguito all'aggravamento delle sue condizioni di salute

BOJANO. La conferma è arrivata dal bollettino serale dell’Asrem. L’epidemia che in meno di un mese ha investito in pieno il centro matesino, ha portato via una donna di appena 54 anni, deceduta nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli. E’ una delle vittime più giovani dall’inizio dell’emergenza in Molise.

E nelle stesso reparto, dove sono ancora sei le persone ricoverate in gravi condizioni, oggi è spirato anche un uomo 61 anni di Castel San Vincenzo.

Il bilancio delle vittime si avvicina sempre di più alla triste soglia delle 500 unità.

