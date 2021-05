Coronavirus, effetto vaccini sulla pandemia: crollano i ricoveri in Molise

Inizia a farsi sentire l’effetto delle somministrazioni del siero anti-Covid sull’emergenza sanitaria in regione.. Dal 14 aprile al 1 maggio il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva Covid in Molise è sceso dal 44% al 15% di ieri. Cala la pressione anche su malattie infettive

CAMPOBASSO. Dal 14 aprile al 1 maggio scorso i ricoveri nei reparti di terapia intensiva Covid sono crollati. In termini percentuali il tasso di occupazione è passato dal 44% di metà aprile al 15% di ieri (fonte Agenas). Una diminuzione costante della curva dei ricoveri nei reparti salva-vita che è l’effetto dell’aumento del numero di somministrazioni di vaccini ( 120.586 dosi inoculate fino a ieri) alle fasce di popolazione più esposte al rischio di contrarre l’infezione in forma letale, anche se l’obiettivo legato al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge (60% di molisani immunizzati) è ancora lontano.

La situazione oggi: sono complessivamente 9 i pazienti Covid assistiti nei reparti di terapia intensiva in Molise, di cui 7 all’ospedale Cardarelli e 2 al Gemelli Molise, sulla base di qunato emerge dall'ultimo bollettino Asrem. In leggero rialzo rispetto a ieri il numero di ricoveri in rianimazione nel presidio ospedaliero de capoluogo, con due nuovi trasferimenti.

Continua a calare la pressione anche sul reparto di malattie infettive dove al momento sono assistiti 31 pazienti. Un mese fa erano una ottantina i posti letto occupati.

