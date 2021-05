Isernia incivile: il parco stazione già preda dei vandali

La struttura verrà inaugurata giovedì mattina, ma i 'soliti noti' si sono già divertiti a modo loro

ISERNIA. Compaiono sul noto gruppo Facebook Obiettivo Isernia una serie di foto che mostrano lo stato spiacevole in cui già versa il parco stazione, alla vigilia della sua inaugurazione. Secondo gli amministratori del gruppo, queste mostrerebbero "solo una parte dei danni" che i 'soliti noti' stanno facendo alla struttura.

"Tutti i giorni il parco è pieno di ragazzini. Tutti i giorni", scrive un cittadino nei commenti, sottolineando come ben prima della sua inaugurazione ufficiale alcuni frequentatori 'abusivi' si stiano già divertendo in barba al senso civico. Un danno che ha anche riacceso la discussione verso la videosorveglianza invocata da molti. Ma non mancano le voci contrarie: "Onestamente non mi sembra normale inaugurare un parco pubblico e metterci la sorveglianza", commenta un altro residente. Resta l'inutilità di un ennesimo sfregio, senza mezzi termini, che gli isernini per bene non si meritano.

