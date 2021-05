Isernia, falso positivo con l’infarto: l’odissea di un 63enne vivo per miracolo

L’uomo doveva essere operato al Veneziale ma l’esito del tampone ha fatto saltare tutto. Trasportato al Cardarelli con un attacco cardiaco in corso, al secondo test è risultato negativo e ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici: “Grazie all’equipe di Cardiologia del Cardarelli, sono stati i miei angeli”

di Pasquale Bartolomeo

CAMPOBASSO-ISERNIA. Infartuato grave ma (falso) positivo, ha rischiato la vita da Isernia a Campobasso, dove è stato operato due volte e salvato dall’equipe di Cardiologia del Cardarelli.

È una storia emblematica quella di un uomo di 63 anni residente in comune della provincia di Isernia, dimesso due giorni fa dopo circa due settimane di calvario e due interventi al cuore.

Mario (nome di fantasia) circa due settimane fa accusa uno strano dolore al petto e decide di chiamare il 118. I soccorritori decidono per il trasporto in Pronto Soccorso all’ospedale Veneziale dove, dopo gli accertamenti di rito, compreso un esame degli enzimi cardiaci, viene dimesso senza particolari problemi. Si ipotizza un dolore intercostale, ma nulla di grave.

La sorella, tuttavia, informata dell’accaduto, non è convinta e insiste perché l’uomo si sottoponga a una visita privata presso un cardiologo di fiducia. Dopo un’iniziale resistenza l’uomo si convince e ottiene l’appuntamento, fissato 7 giorni dopo. Ma al quinto giorno accusa una seconda volta il dolore al petto, lo stesso, anche più intensamente. È mercoledì e Mario ha il controllo presso lo specialista prenotato dopo soli due giorni. Decide perciò di soprassedere e non torna in ospedale, rincuorato dall’esito degli accertamenti fatti al Veneziale cinque giorni prima.

Il giorno della visita, tuttavia, l’amara sorpresa: il cardiologo accerta un infarto in corso, la situazione è grave. Ne dispone dunque il trasferimento immediato presso l’ospedale di Isernia, dove Mario deve essere operato d’urgenza. Sono le 21 circa quando l’uomo, ancora frastornato per la brutta notizia, viene fatto entrare nella zona grigia, dove deve attendere l’esito del tampone di rito prima di poter essere operato al cuore. I familiari più stretti sono fuori che aspettano, trepidanti. Ma dopo circa tre ore il cardiologo esce all’esterno e annuncia, a sorpresa, di non poter far nulla: è arrivato l’esito del test anti Covid e il paziente – totalmente asintomatico - è positivo, dunque il professionista afferma di non poterlo operare per evitare contaminazioni della sala operatoria.

Viene disposto un trasferimento urgente al Cardarelli, centro Covid della regione: Mario intanto dice di sentirsi male, di avvertire un nodo alla gola sempre più forte e chiede di poter essere sottoposto ugualmente all’intervento chirurgico lì a Isernia, perché ha paura di non farcela ad arrivare vivo a Campobasso. Nulla da fare: caricato sull’ambulanza per i pazienti Covid, parte immediato alla volta del Cardarelli, dove arriva dopo la mezzanotte. Sistemato in una stanzetta isolata dagli altri pazienti ricoverati in Malattie Infettive, viene dunque sottoposto, come vuole la prassi, a un secondo tampone anti Covid. E qui, dopo qualche tempo, arriva un esito negativo, che lo lascia ancor più incredulo: l’equipe medica di Cardiologia alla fine lo opera, ma non riesce a fare tutto perché l’uomo è molto provato. Dopo 4 giorni – durante i quali è stato regolarmente sottoposto ad altri tamponi, tutti negativi – il 63enne viene operato una seconda volta ed è finalmente salvo.

Due giorni fa il ritorno a casa, presso la sua famiglia, che ha potuto riabbracciare Mario dopo quella che è stata un’autentica odissea. Insieme ai parenti ha dunque deciso di voler rendere pubblica la sua storia per evidenziare una serie di aspetti: innanzitutto la grande professionalità mostrata dall’intero staff del reparto di Cardiologia di Campobasso, medico e infermieristico, “autentici angeli che mi hanno salvato la vita mostrando grande umanità, comprensione e alleggerendo sempre la situazione che stavo vivendo - ha commentato a caldo – Mi hanno anche fornito i farmaci che devo prendere per la terapia post intervento, per un mese, aggiungendovi perfino le medicine che assumo abitualmente per un’altra patologia. Non erano certo tenuti a farlo e li ringrazio per la loro grande generosità, evidente anche da quel gesto”.

Mario, tuttavia, non può dimenticare gli istanti vissuti in ospedale, a Isernia e sull’ambulanza: sperava di poter essere operato lì al Veneziale, visto che il tempo può fare la differenza, in caso di infarto, “ma mi hanno detto che non era possibile”. Il falso allarme Covid, dunque, ne ha messo a repentaglio la vita, senza contare che il trasporto in un’ambulanza per malati di coronavirus – per quanto il mezzo possa essere stato sanificato – rappresenta comunque un rischio per chi, come poi si è scoperto, il Sars-Cov 2 non lo aveva mai avuto.

“Ma per fortuna – ha concluso ancora provato dall’esperienza vissuta - anche la sanità in Molise presenta le sue punte d’eccellenza”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!