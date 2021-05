Coronavirus, ancora in calo i ricoveri al Cardarelli: respira il personale

Nell’unico ospedale molisano impegnato nella lotta al virus la situazione, almeno nei reparti Covid, continua a migliorare

CAMPOBASSO. Continua a scendere la curva dei pazienti Covid ospedalizzati in Molise e si registrano altri 7 guariti a Bojano, il centro più colpito ad aprile, con il totale in soli tre giorni che arriva a 25 persone uscite dal tunnel della positività al tampone e nessun nuovo contagio.

Per quanto concerne il numero di ospedalizzati per complicanze dovute all’infezione virale, il Cardarelli, unico nosocomio ancora impegnato nella lotta al Covid, registra nel complesso 30 pazienti ricoverati, di cui 25 nel reparto di malattie infettive e 5 in terapia intensiva.

Oggi è avvenuto un solo ricovero in malattie infettive, che riguarda un paziente di Guardiaregia, mentre un altro paziente, originario di Capriati al Volturno in provincia di Caserta, è stato trasferito dal reparto infettivi a quello di rianimazione del presidio ospedaliero di Campobasso. Ma nel complesso la situazione, anche dal punto di vista dei ricoveri oltre che su quello dei contagi, continua a migliorare in tutto il Molise, segno evidente che il virus ha allentato la presa, nonostante le prime riaperture.

