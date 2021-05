Vaccini, in Molise la percentuale di dosi somministrate sale al 96,67%

Sempre più vicini alle 150mila inoculazioni, mentre il totale di dosi consegnate è di 151.695

CAMPOBASSO/ISERNIA. Somministrate in Molise oggi, martedì 11 maggio, il 96,67% delle dosi consegnate di vaccino anti-Covid, per un totale di inoculazioni che si attesta sulle 146.641 unità.

Nello specifico, 102.276 persone hanno ricevuto il farmaco Pfizer, 31.907 quello AstraZeneca e 12.458 il Moderna.

Al momento la campagna vaccinale, oltre ai fragili, ai caregiver e al personale di scuola e forze dell’ordine, riguarda gli over 80, gli over 70 e gli over 60. È partita, secondo le indicazioni fornite dal Commissario per l’Emergenza Figliuolo, la campagna di adesioni anche ai soggetti di età compresa tra i 50 e i 59 anni.

LO SPECCHIETTO GIORNALIERO (Asrem)

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!