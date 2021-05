Turismo da rilanciare, tornano i viaggi sui treni storici lungo la Sulmona-Carpinone

Dopo mesi di stop a causa dell'emergenza Covid è tutto pronto per la stagione estiva con tante novità, a partire dal nome: la 'Transiberiana d'Italia' diventa la 'Ferrovia dei Parchi'

ISERNIA. L'attesa è finalmente finita: dopo mesi di stop dovuti all'emergenza Covid ripartono, da sabato 19 giugno, i treni storici sulla tratta Sulmona-Carpinone. Pronto il cartellone per la stagione estiva organizzata dall’associazione Le Rotaie in collaborazione con la Fondazione FS Italiane e la direzione tecnica dell’agenzia di viaggi Pallenium di Palena.

E sono tante le novità, a partire dal nome. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che, grazie al riconoscimento ottenuto con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e della Riserva Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, la ferrovia divenuta celebre in tutta Italia e all'estero come 'Transiberiana d'Italia' utilizzerà un nuovo appellativo, la 'Ferrovia dei Parchi' “volta a sottolineare – evidenziano - l'elemento identificativo più importante a cavallo tra due regioni che la rende unica nel suo genere: le aree protette. Un territorio di inestimabile pregio naturalistico oltre che storico e culturale, che sarà al centro della nuova offerta turistica da vivere lentamente e nel rispetto dei luoghi, con grande spazio alle attività all'aria aperta, di approfondimento e di escursioni a piedi o in bici (con servizio di trasporto gratuito sul treno), lungo la vasta rete di sentieri, strade bianche e tratturi presenti attorno alla ferrovia”.

Altra novità riguarda invece il numero delle partenze (con ulteriori date a dicembre). In occasione della stagione estiva (prenotazioni aperte da venerdì 14 maggio), dal 26 giugno al 12 settembre saranno previste due partenze il sabato ed una la domenica secondo il seguente programma: prima partenza sabato ore 8.45 destinazione Carovilli (Alto Molise). Seconda partenza sabato ore 10 destinazione Roccaraso (Altopiani Maggiori d’Abruzzo); partenza domenica ore 8.45 destinazione Castel di Sangro (Alto Sangro).

In occasione dei viaggi inaugurali del 19 e 20 giugno sono in programma due partenze speciali il sabato e due la domenica, con incrocio dei convogli storici a Roccaraso.

In pratica, questo tipo di organizzazione, consentirà ai viaggiatori di poter trascorrere l’intero fine settimana in compagnia del treno storico. Avranno infatti la possibilità di pernottare il sabato in una delle località toccate dalla tratta per poi fare ritorno a Sulmona il giorno dopo con il treno della domenica, usufruendo di pacchetti ad hoc e delle attività di escursioni e visite guidate.

