Passa la carovana del Giro d'Italia: Campobasso si prepara all'appuntamento del 15 maggio

Numerose le strade e piazze della città interessate dall’ordinanza emanata dal comandante della polizia municipale, con la quale si dispone il divieto di circolazione e di sosta per le auto

CAMPOBASSO. Il Comune capoluogo di regione, per il tramite del comandante di Polizia Municipale, ha emanato l’ordinanza n. 72-2021 con la quale è stato disposto il divieto di circolazione lungo le strade e piazze interessate dal passaggio dell’ottava tappa del 104esimo Giro d’Italia, tappa in programma sabato 15 maggio.

In particolare l’ordinanza dispone a partire dalle ore 8 di sabato e fino al completo passaggio degli atleti della Carovana Rosa, il divieto di sosta lungo via San Giovanni, via Mazzini, piazza Cesare Battisti, Piazza Pepe, Corso Bucci, piazza D’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele II, viale Elena, via Petrella, via Duca D’Aosta.

Dalle ore 12 di sabato e fino al completo passaggio degli atleti, si dispone inoltre la chiusura temporanea al traffico dei tratti stradali di via Puglia, via San Giovanni, via Mazzini, piazza Cesare Battisti, piazza Pepe, corso Bucci, piazza D’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele II, via Regina Elena, piazza Falcone e Borsellino e via Duca D’Aosta.