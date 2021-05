Isernia, alcol e botte nel centro storico: arrivano ambulanze e polizia

Due episodi distinti nel cuore della movida: prima un avventore ubriaco infastidisce i clienti e cade rovinosamente ferendosi al naso, poi una mini rissa tra ragazzini

ISERNIA. Sabato pomeriggio all’insegna dell’alcol, ieri nel centro storico di Isernia, dove la polizia, giunta con tre volanti, ha avuto il suo da fare per far fronte a una serie di intemperanze scoppiate all’esterno dei locali della movida.

Dapprima un avventore di mezza età, palesemente alticcio, avrebbe iniziato a infastidire clienti e personale in servizio in uno dei bar della zona, al punto da costringere un cameriere a richiedere l’intervento della polizia. Secondo alcune testimonianze l’uomo, alla vista degli agenti, sempre più in preda ai fumi dell’alcol, sarebbe caduto rovinosamente dinanzi alla porta d’ingresso del locale, stendendosi a terra senza riuscire a rialzarsi e ferendosi al volto e al naso. Necessario l’intervento dell’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso tra la curiosità e lo sconcerto dei tanti presenti che erano in piazza per l'aperitivo. Alcuni si sono anche avvicinati per cercare di soccorrerlo, creando un insolito assembramento prontamente interrotto dagli uomini della questura.

Di lì a poco, un secondo episodio non correlato al primo, a poca distanza. Nei pressi della Fontana Fraterna un gruppo di giovanissimi sarebbe infatti venuto alle mani per futili motivi: una scazzottata, a quanto pare, favorita anche in questo caso dall’ubriachezza, conclusasi per fortuna senza particolari conseguenze. I protagonisti della mini rissa sarebbero stati identificati dalla polizia.

