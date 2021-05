Isernia, incidente sulla Statale 85: paura per un motociclista

Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra

ISERNIA. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria per l’incidente stradale accaduto lungo la Statale 85, nei pressi dello svincolo per Isernia Nord.

Stando a quanto si è appreso un giovane motociclista residente in Alto Molise ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Immediata la richiesta di aiuto. Il giovane è stato accompagnato per accertamenti al Pronto Soccorso da un’ambulanza del 118, ma per fortuna le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

