Spiagge riaperte, Termoli verso l'estate del rilancio. Ma pesa lo stop agli eventi

Se la città adriatica si prepara al nuovo boom di presenze nei mesi di luglio e agosto, in altre realtà della regione l’estate rischia di trascorrere nel più totale anonimato

TERMOLI. L’annunciata riapertura dei lidi balneari a partire da questo fine settimana, è stata in parte rovinata dalle condizioni metereologiche non proprio favorevoli. Nonostante questo a Termoli ci si prepara al nuovo atteso boom di turisti in città, incentivato dal fatto che per il secondo anno consecutivo una parte rilevante degli italiani sceglierà le mete di cosiddetta prossimità, decidendo di trascorrere le vacanze in Italia.

Termoli è uno dei centri sulla costa adriatica nei quali, in particolare tra luglio e agosto, si concentrerà l’attenzione dei turisti provenienti dal Centro-Nord Italia e dall’estero. Lo confermano i dati relativi alle prenotazioni all’interno delle strutture ricettive della città, con i posti letto in gran parte già esauriti.

Ma se a Termoli e in parte anche a Campomarino ci si prepara a un’estate di rilancio dopo la paralisi del Covid, in altri Comuni dell’ entroterra non si intravede al momento nessuno spiraglio in termini di ripresa sotto l’aspetto economico e turistico. Annullate per il secondo anno consecutivo le tradizionali manifestazioni religiose e folkloristiche, i mesi estivi nei Comuni della fascia più interna del Molise rischiano di passare nel più completo anonimato, con prevedibili conseguenze negative ulteriori sul già martoriato tessuto produttivo locale.

L’attrattività di Termoli è un’opportunità per l’intero Molise ma ancora una volta si ha la sensazione che i primi a non credere nelle potenzialità della regione, siano proprio le istituzioni, che dovrebbero promuovere e incentivare azioni di marketing territoriale, attraverso una adeguata programmazione che coinvolga tutte le realtà. Lasciare soli i professionisti, imprese e associazioni è un errore e il Molise rischia per l’ennesima volta di recitare un ruolo marginale mentre altrove da tempo ci si sta preparando all’atteso rilancio post-pandemico del turismo.

