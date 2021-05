Covid, il Comitato vittime trascina l’Asrem in tribunale: chiesti i danni

Dopo gli esposti in procura, presentata la prima azione giudiziaria volta ad accertare le eventuali responsabilità dell’Azienda sanitaria regionale nella gestione dell’epidemia in Molise

CAMPOBASSO. Dopo gli esposti in procura, l’Asrem finisce in tribunale. Trascinata in giudizio dal Comitato ‘Verità e dignità vittime del Covid-19’ che, per il tramite dello Studio Legale Iacovino & Associati, porta avanti la prima azione giudiziaria tesa ad accertare le eventuali responsabilità dell’Azienda sanitaria regionale nella gestione della pandemia e la conseguente condanna al risarcimento di ogni danno in favore dei parenti delle vittime che avrebbero contratto il virus direttamente all’interno del nosocomio campobassano.

“L’azione – recita una nota stampa dello studio legale - mira a far luce in particolare sulle responsabilità nell’adozione dei protocolli medici, sanitari ed organizzativi che avrebbero dovuto essere adottati al fine di prevenire il contagio e mitigarne gli effetti. Tra le tante criticità denunciate quella, considerata gravissima, costituita dall’aver provocato una commistione nei reparti dell’Ospedale Hub Cardarelli in assenza, a tutt’oggi, di un centro Covid nel Molise. Unica regione italiana a non aver costituito tale centro, nonostante la circolare del 29.4.2020 del Ministero della Salute e nonostante 118 sindaci e il consiglio regionale, a maggioranza, si fossero espressi per una simile struttura a Larino.

Criticità, peraltro, - prosegue la nota - denunciate più volte ai vertici Asrem, da diversi primari, medici, infermieri del P.O. Cardarelli, già dal 2 aprile 2020, e dalle organizzazioni sindacali. Rischio, purtroppo, sottovalutato fino a giungere alla chiusura dei reparti di chirurgia e medicina del Cardarelli per Covid.

La richiesta giudiziaria – concludono gli avvocati - è corroborata da una corposa documentazione, che comproverebbe le oggettive carenze organizzative e gestionali della sanità regionale in danno dei molisani e delle povere vittime soprattutto durante l’epidemia di Covid – 19. L’azione apre un più ampio fronte di numerose procedure giudiziarie che sono in procinto di essere avviate da altri parenti delle vittime”.

