Maxi truffa di prodotti petroliferi, 116 denunce. Sequestri anche in Molise

Nell’ambito della maxi indagine condotta dalla Guardia di finanza in diverse regioni italiane

CAMPOBASSO. Maxi truffa di prodotti petroliferi, sequestri anche in Molise, in provincia di Campobasso, nell'ambito dell’indagine che ha portato i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria ad eseguire l'operazione 'Diesel free tax', con cui sono stati denunciate 116 persone e sequestrati beni e disponibilità per oltre 40 milioni di euro.

I reati contestati, a seconda delle singole posizioni, vanno dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, all'omesso pagamento dell'Iva tramite il rilascio di false dichiarazioni d'intento prive dei prescritti requisiti di legge; fino all'occultamento delle scritture contabili, al fine di impedire la ricostruzione della movimentazione dei servizi commercializzati. Il sistema dell'autotrazione ed i prezzi di gran lunga inferiori alla media del mercato di riferimento erano l'affare da proporre al mercato. Il decreto di sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un ammontare di oltre 40 milioni di euro, restituisce un quadro d'assieme chiaro.

I soggetti erano contigui alla criminalità organizzata campana del clan camorristico Formicola. In questo contesto - si sottolinea in una nota - tra i destinatari del provvedimento ci sono anche alcuni pregiudicati. In particolare i sequestri hanno riguardato le disponibilità finanziarie di 4 società aventi sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli, nonché fondi, e beni mobili ed immobili di 6 soggetti, amministratori di diritto e di fatto.

Sigilli anche a decine di immobili, alcuni dei quali anche di pregio, nonché vari terreni siti nelle province di Frosinone, Napoli, Avellino, Campobasso e Cosenza, autovetture, motocicli, partecipazioni in altre società, ingenti disponibilità finanziarie ed un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Torre del Greco.

