Coronavirus, anche Bonefro fuori dalla terza ondata. In Molise nessun decesso da una settimana

Da ben sette giorni non si segnalano vittime per complicanze dovute al virus. Un segnale importante, al pari del netto calo di contagi e di ricoveri, che proietta sempre più il Molise verso il traguardo della zona bianca

BONEFRO. Si allunga ancora l’elenco dei Comuni del basso Molise che dopo mesi di sofferenza sono finalmente usciti dall’incubo della pandemia. Dopo Larino, anche la piccola comunità di Bonefro da oggi è ufficialmente Covid-free.

La conferma è arrivata dal sindaco Nicola Giovanni Montagano, dopo la pubblicazione del bollettino serale dell’Asrem che comunica 4 nuove guarigioni in basso Molise, tra cui 3 a Termoli e per l’appunto 1 a Bonefro. Si tratta della moglie del primo cittadino. Entrambi erano stati contagiati meno di un mese fa e rimasti in isolamento domiciliare fino alla definitiva guarigione. Il sindaco si era negativizzato già da alcuni giorni.

Per quanto riguarda il numero di pazienti Covid ospedalizzati, al momento ne restano 21 al Cardarelli, di cui 16 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva.

Dopo diversi giorni a ricoveri zero, il bollettino odierno fa segnare un nuovo ricovero in malattie infettive. Ma è sui decessi che il trend è in deciso e netto miglioramento. Da ben sette giorni non si segnalano vittime per complicanze dovute al virus. Un segnale importante, al pari del netto calo di contagi e di ricoveri, che proietta sempre più il Molise verso il traguardo della zona bianca.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!