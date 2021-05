Vaccini anti-Covid, dosi in rapporto alla popolazione: il Molise primo in Italia

Raggiunto il 54,82 percento. Toma: “C'è ancora strada da percorrere, ma la rotta è quella giusta”

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: prosegue spedita la campagna vaccinale in Molise.

Una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di immunizzare il maggior numero di persone, per provare a tornare davvero alla normalità.

Una macchina organizzativa che funziona e a dirlo sono i numeri. Il Molise è infatti al primo posto in Italia per le dosi somministrate in rapporto alla popolazione. È stato infatti raggiunto il 54,82 percento.

Ad annunciarlo con un post e un grafico su Facebook è stato il presidente della Regione Donato Toma. “In Molise – scrive - c’è l’incidenza di contagi più bassa d’Italia, e per vaccini somministrati siamo i primi nel Paese. C’è ancora strada da percorrere, ma la rotta è quella giusta. Continuiamo perciò col senso del dovere che ha sempre contraddistinto i molisani, e teniamoci pronti per la ripartenza!”.

