Coronavirus: la comunità di Lucito piange Vittoria, morta in terapia intensiva al Cardarelli

La donna, molto conosciuta in paese, è spirata oggi dopo aver lottato strenuamente contro il Covid

LUCITO. “La delicatezza, leggera come un soffio di vento, delicata come una piuma, non scoute l’altro, non lo ghermisce, non gli fa violenza, ma delicatamente lo avvolge, lo sfiora, lo abbraccia”. L’amministrazione comunale di Lucito utilizza le parole di Ada Ferrante per ricordare Vittoria, l’ultima vittima del Covid in Molise.

La donna è spirata oggi all’età di 70 anni nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli, dove da settimane era ricoverata in gravi condizioni.

La notizia della sua morte ha provocato un dolore indescrivibile in paese. Così il sindaco Giovanni Marasca, a nome della piccola comunità della provincia di Campobasso, la ricorda: “Oggi Lucito piange per la scomparsa della cara Vittoria, una persona buona e gentile, sempre al suo posto.

Una donna di altri tempi che conosceva il valore del silenzio e chiedeva il permesso per parlare. Chi l’ha conosciuta non può non essere stato sfiorato dalla sua naturale delicatezza. Che la terra ti sia lieve Vittoria, sappi che hai lasciato un tuo caro ricordo in tutta la comunità che unita piange la tua prematura dipartita e si stringe attorno ai tuoi familiari”.

