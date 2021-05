Coronavirus, 4 nuovi contagi a Palata. San Martino in Pensilis fuori dalla pandemia

Dopo tanta sofferenza un’altra tra le comunità più grandi del basso Molise esce dall’incubo del Covid

SAN MARTINO IN PENSILIS-PALATA. Si allunga l’elenco di Comuni del basso Molise liberi dal Covid. Con le 2 guarigioni segnalate dal bollettino odierno dell’Asrem, San Martino in Pensilis è ufficialmente Covid-free dopo mesi di sofferenza e dolore che la pandemia ha provocato nella comunità, soprattutto tra gennaio e febbraio scorso.

Da segnalare anche 3 guarigioni a Casacalenda mentre l’unico Comune in controtendenza è Palata dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 4 nuovi casi di contagio al Covid. Il bilancio totale al momento è di 5 residenti positivi al tampone e bisognerà attendere le prossime 24-48 ore per comprendere l’evoluzione della situazione in paese.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!