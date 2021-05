Investito sulla Statale, muore ciclista: inutili i soccorsi

Nulla hanno potuto i tentativi di rianimare l’uomo, di mezza età, coinvolto in un incidente sulla Statale 16 a San Salvo Marina, alle porte del Molise

SAN SALVO. Non c’è stato niente da fare per un medico di San Salvo, investito attorno alle 18 di oggi pomeriggio sulla Statale 16, alle porte del Molise, nei pressi della Pista Ciclopedonale che collega San Salvo Marina con San Salvo. Un luogo tristemente noto per altri numerosi incidenti.

L'auto protagonista dello scontro, una Fiat Punto, procedeva in direzione Vasto e ha impattato il malcapitato ciclista che viaggiava sulla sua bicicletta. L’uomo è finito sul parabrezza del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco di Vasto, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, mentre il traffico è stato momentaneamente deviato con piccoli disagi alla circolazione.

Fin da subito le condizioni dell’uomo sono apparse gravi. Nulla hanno potuto i tentativi di rianimarlo: l’elisoccorso è purtroppo rientrato alla base vuoto.

