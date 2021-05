Isernia, a spasso senza mascherina ignorando il coprifuoco: scattano le multe

Continuano i controlli dei carabinieri in tutta la provincia per garantire il rispetto delle misure anti-Covid

ISERNIA. Emergenza sanitaria, continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Isernia per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.

Ieri sera sono scattate tre contravvenzioni per un ammontare complessivo di 1.200,00 euro.

In particolare i carabinieri di Macchiagodena hanno sanzionato un uomo che non indossava la mascherina di protezione ed altri due che, dopo le ore 23 erano in giro a piedi senza meta non riuscendo a giustificare la loro presenza all’esterno delle rispettive abitazioni.

I militari del Nor invece, nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno controllato un'auto sospetta. Nel corso delle verifiche all’interno di un portaoggetti dell’auto, è stato rinvenuto un involucro in cellophane con dentro 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, detenuta da uno di essi per uso personale.

