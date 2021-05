Si allontana dalla casa alloggio: si cerca ovunque il minore pakistano in fuga

Vigili del fuoco e carabinieri stanno passando al setaccio le campagne dell'Alto Molise. In azione anche un mezzo aereo e le unità cinofile

AGNONE. Nella tarda serata di ieri si è allontanato dalla casa alloggio di Agnone che lo ospitava, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sono per questo in corso in tutto l'Alto Molise le ricerche di un minore pakistano.

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte di ieri, quando i responsabili della struttura si sono accorti dell'assenza del ragazzo. Per questo hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, insieme ai caschi rossi del comando provinciale di Isernia che stanno battendo palmo a palmo la zona anche con l'ausilio di un mezzo aereo e delle unità cinofile.

I vigili del fuoco hanno allestito l'unità mobile per coordinare le ricerche del giovane che al momento sembra sparito nel nulla.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!