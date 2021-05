Si rompe una tubatura, grossa fuga di gas nella zona industriale

Paura a Campobasso: sul posto i vigili del fuoco e la Municipale

CAMPOBASSO. Attimi di tensione nella zona industriale del capoluogo, dove intorno alle 19.15 si è registrata una grossa perdita di gas per la rottura di una cabina di decompressione. Si tratta di tubature con una forte pressione, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto in via Barbato, nei pressi di un noto negozio di arredamenti: la zona è stata subito isolata. I caschi rossi sono tuttora impegnati sul posto (ore 20.40) insieme agli agenti della polizia municipale, che stanno regolando la circolazione veicolare, chiusa in entrambe le direzioni.

Seguono aggiornamenti

