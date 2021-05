Smottamento sul lungomare, l’area dei parcheggi era per fortuna deserta

Stamattina all’alba una porzione di terra è franata. Non èla prima volta che il costone che si affaccia sul mare cede in quell’area.

TERMOLI. C’è di nuovo apprensione a Termoli dopo lo smottamento che stamattina ha interessato il lungomare Cristoforo Colombo.

All’alba di oggi parte del terreno nei pressi dell’area sovrastata poco più a Sud dalla sede dell’Università del Molise è franata invadendo l’area parcheggi del lungomare. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno transennato il perimetro coinvolto e verificato se ci fossero danni. Sul lungomare si procede ora a senso di marcia alternato.

La fortuna ha voluto che lo smottamento avvenisse in un orario in cui l’area era pressocché deserta. Ma il problema sussiste ed è importante, visto che altre volte, sempre in quell’area, si erano verificati piccoli smottamenti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!