Isernia, ripulitura del frontale del tribunale: Rotary Club in azione

Torna a nuova vita l'opera dei fratelli Petrocelli. IL VIDEO

ISERNIA. Torna a splendere il frontale lapideo del tribunale di Isernia. Merito del Rotary Club, che col presidente Massimiliano Belfonte e i membri dell’associazione ha finanziato il ‘restauro’ dell’opera. Il Rotary non è nuovo a queste iniziative: già in precedenza era intervenuto per ripulire il monumento di Cascella in piazza Stazione, avendo tra le sue attività istituzionali anche la cura del patrimonio del territorio in cui opera. Il frontale del tribunale, realizzato nel 1967 dai fratelli Petrocelli, è stato materialmente ripulito con un’idropulitrice. Sarà anche installata un’illuminazione notturna con luci a led, che contribuirà alla valorizzazione del manufatto.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE BELFONTE: clicca qui



Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!