Passaporti dei diritti dei minori consegnati al ‘Cardarelli’

Pratici libretti per i nuovi genitori, per consolidare i diritti di bambini e adolescenti. Iniziativa del Garante regionale dei diritti della persona Leontina Lanciano

CAMPOBASSO. Alla presenza della Garante regionale dei diritti della persona, Leontina Lanciano, in data odierna sono stati consegnati i Passaporti dei diritti dei minori, presso il reparto di Neonatologia dell’ospedale cittadino ‘Cardarelli’.

Si tratta, nello specifico, di pratici libretti portatili, contenenti i 54 articoli sanciti dalla convenzione di New York sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

La garante è stata promotrice dell’iniziativa, insieme al dottor Andrej Botusan, operativo nel reparto.

I neogenitori riceveranno il Passaporto, alla nascita dei bambini. Si tratta, come annuncia la Lanciano di ”uno strumento importante sia per i genitori sia per i figli, per una piena consapevolezza dei diritti di cui ogni minore è portatore in modo tale da favorirne una maggiore tutela”.

E’ dunque “una buona prassi da promuovere nelle strutture ospedaliere della regione – prosegue la Garante - che ci permette rafforzare la funzione informativa propria del Garante nell’ambito dei Diritti di bambini e adolescenti”.

