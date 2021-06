Principio di incendio al camper: paura per la presenza di due bombole

L’episodio oggi al porto di Termoli. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco

TERMOLI. Momenti di paura nella zona del porto di Termoli, dove questa mattina si è sviluppato un principio di incendio a un camper in sosta nella zona.

A determinare preoccupazione la presenza di due bombole nella parte posteriore del mezzo. E’ stato lo stesso proprietario del mezzo a intervenire per primo, utilizzando l’estintore in dotazione, per evitare il propagarsi delle fiamme agli altri mezzi.

Sul posto poi i vigili del fuoco di Termoli, che hanno spento definitivamente l’incendio e messo in sicurezza l’area. Intervenuti anche gli operatori della Capitaneria di porto e della Guardia costiera.

