Luigi Calabrese è Commendatore: decreto del presidente Mattarella

La consegna del prestigioso riconoscimento al fotogiornalista da parte del prefetto di Campobasso Cappetta

CAMPOBASSO. Importante onorificenza per il fotogiornalista Luigi ‘Gino’ Calabrese, nominato commendatore al merito della Repubblica italiana, con decreto del presidente Sergio Mattarella.

E’ stato il prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, a consegnare il riconoscimento, per l’attività professionale svolta con competenza e passione, e per l’impegno sociale e civile, nella Protezione Civile, in Anla, come Maestro del Lavoro e in associazioni.

Si tratta di un’onorificenza che arriva dopo i riconoscimenti di Cavaliere, Ufficiale e dopo la consegna della Stella al merito come Maestro del Lavoro.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!